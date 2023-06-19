Актёр Владимир Гостюхин признался, что не общается с переехавшей на ПМЖ в США дочерью

0:50 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актёр Владимир Гостюхин рассказал о своей дочери, которая перебралась на ПМЖ в США.

Фото: tvcenter.ru

Младшая дочь артиста Александра уже несколько лет живёт в Америке. С отцом, который выступил в поддержку СВО на Украине, девушка не общается.

"Я ей писал, но она не отвечала. Потом мне рассказали, что она отказалась от России. Это печально", — заявил Гостюхин в передаче Бориса Корчевникова "Жизнь и судьба".

Артист рассказал, что Александра уехала в США, чтобы стать режиссёром-документалистом. Однако мечты девушки в жизнь не воплотились. Сейчас она занимается бизнесом со своим мужем афроамериканцем.

"Думаю, что всё наладится. Но это длительный процесс. Я просто не доживу", — отметил Владимир Васильевич.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.