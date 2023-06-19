Рэпер ST и Мария Погребняк признались, что Ольга Бузова не помогала им в "Новых звёздах в Африке"

0:53 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Финалисты шоу "Новые звёзды в Африке" Мария Погребняк и Александр Степанов заявили, что ведущие проекта не помогали им в лагере.

Фото: rnews.ru

Погребняк и Степанов близко дружат с Ольгой Бузовой, которая является бессменной ведущей проекта "Звёзды в Африке". Однако, по словам участников, давняя подруга никак не помогала в ходе шоу.

"Мы с Олей практически не пересекались. Даже ни разу не обнялись и не переписывались. Она настоящий профессионал", — заявила Погребняк в "Шоу Воли".

Степанов, который написал Бузовой несколько хитов, пошутил, что мог бы вымогать у певицы еду в обмен на новые песни. Но тайно передавать еду в лагерь съёмочной группе было строго запрещено.

"Хотелось победить достойно, чтобы не было пересудов", — отметил рэпер.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.