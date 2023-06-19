Известная журналистка и телеведущая Ксения Собчак раскритиковала интервью Надежды Стрелец, которое она взяла у комика Павла Воли.
В своём Telegram-канале Ксения Собчак отреагировала на недавно вышедшее интервью Павла Воли, которое он дал Надежде Стрелец в её авторской программе на YouTube-канале. По словам Собчак, в беседе поднимались скучные и неинтересные темы, такие как создание Comedy Club.
Журналистка также привела пример вопросов, которые она задала Павлу Воли, если бы брала у него интервью:
"Если бы ты был сторонним зрителем и "Вечерний Ургант" продолжал бы выходить, чье шоу ты смотрел бы и почему: своё или "Вечерний Ургант"? Как ты относишься к людям, которых запретили из-за чёрного квадратика? Кто в чёрном списке твоего шоу, кого ты не можешь позвать?", — написала Собчак.
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