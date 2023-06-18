Сбежавшая в Израиль Алла Пугачёва опубликовала новый снимок с журналистом Артемием Троицким* и шоуменом Максимом Галкиным*.
На фотографии певица предстала в белой рубашке и тёмных очках. Многие пользователи Сети убеждены, что аксессуар скрывает последствия неудачной пластики.
"Как мумия. Ужасно", "Изменилась до неузнаваемости. И не в лучшую сторону. Скоро вообще не узнаем", "Сбежавшие кучкуются, делают вид, что довольны", — написали комментаторы.
Один из пользователей Сети отметил, что Ленин в Мавзолее выглядит лучше.
"Глаза точно потеряла", — заявили подписчики.
*признаны иностранными агентами по решению Министерства юстиции РФ.
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