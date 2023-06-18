Покинувшая Россию звезда эстрады Алла Пугачёва тайно приезжала в свой замок в деревне Грязь под Москвой и просидела там безвылазно четыре дня. Об этом сообщает НТВ со ссылкой на бывших соседей певицы.
По их словам, Примадонну они заметили в замке во время её визита на родину в начале мая. Тогда она приезжала на похороны модельера Валентина Юдашкина.
Однако продюсер Сергей Дворцов, знакомый лично с источниками, близкими к Пугачёвой, заявил журналистам, что в этом доме её ноги не было. А ночевала она, по его словам, у близких покойного кутюрье.
Ранее стало известно, где сбежавшая из России Пугачёва скрывается в Израиле.
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