Арт-директора группы Rammstein, россиянку Алёну Макееву, обвиняют в поставке женщин для лидера группы Тилля Линдеманна.
Ранее стало известно, что в отношении Тилля Линдеманна было возбуждено уголовное дело. Фронтмен популярной немецкой рок-группы обвиняется в изнасилованиях девушек. Сообщается, что девушек предварительно угощали напитками с наркотиками.
Также предварительно стало известно о том, как жертвы могли попасть к Линдеманну. Как сообщает Газета.Ru со ссылкой на Bild, арт-директор группы Алёна Макеева могла заниматься отбором привлекательных женщин для утех солиста и участников группы. Недавно женщина решила спешно уволиться.
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