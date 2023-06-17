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Россиянка Макеева обвиняется в поставке женщин для утех лидера группы Rammstein Тилля Линдеманна

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Шоу-бизнес

Арт-директора группы Rammstein, россиянку Алёну Макееву, обвиняют в поставке женщин для лидера группы Тилля Линдеманна.

Ранее стало известно, что в отношении Тилля Линдеманна было возбуждено уголовное дело. Фронтмен популярной немецкой рок-группы обвиняется в изнасилованиях девушек. Сообщается, что девушек предварительно угощали напитками с наркотиками.

Также предварительно стало известно о том, как жертвы могли попасть к Линдеманну. Как сообщает Газета.Ru со ссылкой на Bild, арт-директор группы Алёна Макеева могла заниматься отбором привлекательных женщин для утех солиста и участников группы. Недавно женщина решила спешно уволиться.

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Rammstein - Du hast (Live in Russia Trailer, Multicam By Vinz)
Автор Дарья Морозова
Дарья Морозова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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