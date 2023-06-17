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Мария Максакова высказалась о Надежде Бабкиной: "У этого кентавра отсутствует голос и слух"

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Шоу-бизнес

Известная оперная певица Мария Максакова высказалась о профессионализме Надежды Бабкиной.

Мария Максакова высказалась о Надежде Бабкиной: "У этого кентавра отсутствует голос и слух"
Фото: mk.ru

На своём YouTube-канале Мария Максакова прокомментировала вокальные данные своей коллеги по сцене Надежды Бабкиной. Говоря о её вокальных данных, Максакова отметила, что у певицы нет ни голоса, ни слуха.

"У этого кентавра отсутствует как голос, так и слух. Как правило, Бабкина выступает в окружении хора, чтобы нельзя было разобрать, кто поет мимо нот. Она находится на какой-то постоянной гормональной терапии и является разносчицей инфекционных заболеваний. Как известно, на программу "Модный приговор" Бабкина пришла в горячей фазе COVID-19 и заразила соведущих", — заявила Мария.

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Мария Максакова ПОППУРИ Романтика Романса live
Автор Дарья Морозова
Дарья Морозова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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