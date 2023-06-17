Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Лавров: Запад расшатывает стабильность России в преддверии президентских выборов
Доктор Патель перечислила пять "красных флагов" рака кожи
Обстрелы ДНР: 6-летняя девочка подорвалась на мине ВСУ, спущенной с парашютом
Россиянка назвала пять минусов отдыха в Сочи
Гендиректор "Мосфильма" Карен Шахназаров выступил против выдвижения России на премию "Оскар"
Стилист Зверев рассказал правду об изменениях во внешности Пугачёвой: "На шарпея не похожа"
Генерал США заявил о возможном приобретении Киевом ядерного оружия
Кардиолог Колиев проинформировал граждан РФ о причинах возникновения аритмии
Алаудинов: контрнаступление Украины может продлиться ещё месяц-полтора

Садальский рассказал, чем закончился скандал с увольнением Марии Мироновой из театра

0:47
Шоу-бизнес

Станислав Садальский высказался по поводу решения руководства театра "Ленком" в отношении актрисы Марии Мироновой.

Актёр сообщил, что дочь Андрея Миронова продолжит сотрудничать с "Ленкомом" в качестве приглашённой артистки.

Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" похвалил директора театра Марка Варшавера за находчивое решение.

"Он предложил шикарной артистке Мироновой всё же остаться в театре, где работает её сын Андрей Удалов, и играть хотя бы один спектакль… Такими артистками не разбрасываются. Ленком сотрясают скандалы", — написала заслуженный артист РСФСР в своём Telegram-канале.

Ранее Мария Миронова прокомментировала слухи об уходе из "Ленкома".

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Я плачу: актриса Мария Миронова резко высказалась против
Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Польская туристка пожаловалась на засилье россиян в турецкой Аланье

После посещения района турецкой Аланьи с русскоязычным населением жительница Польши Малгожата осталась в "культурном шоке".

Польская туристка осталась в "культурном шоке" от засилья россиян в турецкой Аланье
Турагент Мельник назвал четыре страны, опасные для туристов из России
Названы четыре страны, где туристам из РФ нужно быть осторожными
Россия разгромила колонны ВСУ с западным оружием благодаря одному преимуществу
Туристка из России поразилась ценам на отдых в Крыму
В военном конфликте на Украине произошёл психологический перелом Любовь Степушова Должник и кредитор всегда будут в одной упряжке Сергей Лебедев Россия и Балканы: недоигранный покер, но ещё не проигранный Михаил Плисюк
"Отважные" отомстили боевикам ВСУ за казнь наших пленных
В пещерах Франции скрывается тайна "Ста тысяч солдат"
Путину пришлось отдать приказ, чтобы один из трёх братьев вернулся из зоны СВО
Путину пришлось отдать приказ, чтобы один из трёх братьев вернулся из зоны СВО
Последние материалы
Россиянка рассказала, как "внуковский" маньяк убил её беременную дочь в 1971 году
Посол РФ Валерий Кузьмин признал существование русофобских настроений в Румынии
E1: комары на Урале способны переносить геморрагическую лихорадку
Выращивание бесконечного запаса лаванды у вас дома
Times: в Польше готовят боевиков для свержения Лукашенко
В центре Екатеринбурга девушка с фатой устроила полуголую фотосессию
Рэпер ST и Мария Погребняк признались, что Ольга Бузова не помогала им в "Новых звёздах в Африке"
Доктор Мясников заявил, что приём препаратов от запора может вызвать аритмию
РИА Новости: в РФ нашли основу новых антибиотиков
Рэпер ST потратил приз за победу в шоу "Новые звёзды в Африке" на подарок жене
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников