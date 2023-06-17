Станислав Садальский высказался по поводу решения руководства театра "Ленком" в отношении актрисы Марии Мироновой.
Актёр сообщил, что дочь Андрея Миронова продолжит сотрудничать с "Ленкомом" в качестве приглашённой артистки.
Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" похвалил директора театра Марка Варшавера за находчивое решение.
"Он предложил шикарной артистке Мироновой всё же остаться в театре, где работает её сын Андрей Удалов, и играть хотя бы один спектакль… Такими артистками не разбрасываются. Ленком сотрясают скандалы", — написала заслуженный артист РСФСР в своём Telegram-канале.
Ранее Мария Миронова прокомментировала слухи об уходе из "Ленкома".
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