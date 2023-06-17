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НТВ: покинувших РФ артистов объединила отмена выступлений за рубежом

1:36
Шоу-бизнес

Известные российские артисты, покинувшие Россию после начала специальной военной операции на Украине, столкнулись с потерей концертных выступлений на своей родине и большой прибыли. Журналисты НТВ сообщили о том, что беглецов объединило это обстоятельство.

НТВ: покинувших РФ артистов объединила отмена выступлений за рубежом
Фото: filmpro.ru

Солист группы "Би-2" Игорь Бортник* стал объектом общественного осуждения со стороны руководства страны. За рубежом массово отменяются его запланированные концертные выступления. Недавно власти Киргизии приняли соответствующее решение. Несколько недель назад Бортник* был включён в список иностранных агентов в России, после чего началась отмена его концертных программ за пределами страны.

Артистка Лайма Вайкуле, которая также покинула свою страну, явно выражает поддержку Украины. В Латвии она организует фестиваль, где приглашает музыкантов, известных своими высказываниями, негативно относящимися к России. Вайкуле обещает направить все средства, собранные на мероприятии, на Украину. Активисты общественных организаций требуют привлечь её к ответственности и запретить въезд в Россию.

Артисты, осудившие РФ за СВО и уехавшие за границу, нашли поддержку друг у друга. Они пытаются совместными усилиями снять статус иностранного агента.

Эксперты отмечают, что у оппонентов России нет никаких реальных шансов на достижение этой цели.

* Признан Минюстом РФ иноагентом.

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Би-2 — Полковнику никто не пишет
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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