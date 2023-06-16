Певица Алла Пугачёва после начала СВО на Украине уехала с семьёй из России и обосновалась в Израиле. Общественность не оценила бегство артистки, в связи с чем в Сети было много негативных комментариев в её адрес.
Подруга Примадонны Лайма Вайкуле приняла антироссийскую позицию и часто комментирует политическую ситуацию в интервью различным журналистам. Она также активно отвечает за поведение звездной семьи и призывает критиков быть уважительными к возрасту Аллы Борисовны.
Многих поклонников Пугачёвой интересует жизнь кумира за границей. Однако сама певица нечасто публикует новые фотографии в соцсетях. Недавно один из пользователей Сети развеял слухи о несчастной жизни Примадонны за границей и сообщил, что артистка находится в прекрасном настроении и улыбается прохожим.
"Видел сегодня Аллу Пугачёву. Она улыбается и вся сияет", — пишут в комментариях.
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