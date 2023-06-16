Джигурда не завидует горькой участи Зеленского, уготованной ему США и Западом

1:10 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Никита Джигурда активно поддерживает бойцов российской армии в СВО и уверяет, что вскоре на Украине произойдут весьма серьёзные изменения.

Фото: 7days.ru

Эпатажный актер пристально следит за спецоперацией и в беседе с "МК" Никита о незавидной участи украинского президента Владимира Зеленского, которую ему уготовил Вашингтон и западные "партнёры".

"Зеленского сделают козлом отпущения. Посмотрите на судьбу Саакашвили. Зеленского ждёт потенциально еще худшее. Потому что Миша выкрутился через больницу и остался живым. А Зелю могут грохнуть", — отметил артист.

По его словам, сегодня ситуация такова, что уже и в ФРГ говорят, будто бы киевский режим причастен к взрыву "Северных потоков". Западу надо кого-то обвинить и выйти "красиво". А как это сделать?

Коллективный Запад в один голос скажет: "Ой, мы же не знали, что Зеленский и его власть такие плохие! Мы им давали деньги на борьбу, а они их разворовали и спустили на кокаин. И трубу взорвали еще!", подытожил Джигурда.

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