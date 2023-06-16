Проживающая во Франции Рената Литвинова выпустила книгу в Москве: "Кактус"

Известная российская актриса и режиссёр Рената Литвинова выпустила свою пьесу "Кактус" в Москве.

Фото: film.ru

В своём Telegram-канале Рената Литвинова анонсировала выход свой пьесы "Кактус" в Москве. Произведение появилось в книжном магазине "Москва" на Тверской улице.

"Пьеса "Кактус" появилась на Тверской в одном из любимых книжных "Москва" — могла пробегать мимо и зависнуть в нем на день", — написала знаменитость.

Напомним, в настоящее время артистка проживает во Франции. Рената Литвинова уехала из России после начала специальной военной операции.

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