Певец РФ Николай Басков объяснил, как артисты будут платить миллионы за уничтоженные танки Leopard

1:06 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певец Николай Басков и Григорий Лепс сообщили о том, что готовы заплатить военнослужащим по одному миллиону рублей за каждый ликвидированный танк Leopard в зоне СВО. Недавно один из артистов рассказал, как именно будет проходить процедура вознаграждения.

Фото: Фото с личного Инстаграм-аккаунта Николая Баскова

"Леопардов" не так много: всего 60 штук. То есть нам нужно собрать 60 миллионов рублей", — отметил певец.

Басков пообщался с журналистами за кулисами музыкальной премии и отметил, что они с коллегой только выступили с инициативой, которую также поддержали многие влиятельные люди.

По его словам, если их предложение удовлетворит правительство, то в Министерстве обороны будет открыт счёт, куда каждый желающий сможет отправить деньги. Из него и будет осуществляться вышеуказанное вознаграждение.

"Но вся процедура — прозрачная. Будет счёт в Министерстве обороны, на который каждый творческий человек, который захочет поддержать наших бойцов, сможет перечислить деньги", — сказал Басков в беседе с "МК".

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