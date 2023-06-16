Певец Николай Басков и Григорий Лепс сообщили о том, что готовы заплатить военнослужащим по одному миллиону рублей за каждый ликвидированный танк Leopard в зоне СВО. Недавно один из артистов рассказал, как именно будет проходить процедура вознаграждения.
"Леопардов" не так много: всего 60 штук. То есть нам нужно собрать 60 миллионов рублей", — отметил певец.
Басков пообщался с журналистами за кулисами музыкальной премии и отметил, что они с коллегой только выступили с инициативой, которую также поддержали многие влиятельные люди.
По его словам, если их предложение удовлетворит правительство, то в Министерстве обороны будет открыт счёт, куда каждый желающий сможет отправить деньги. Из него и будет осуществляться вышеуказанное вознаграждение.
"Но вся процедура — прозрачная. Будет счёт в Министерстве обороны, на который каждый творческий человек, который захочет поддержать наших бойцов, сможет перечислить деньги", — сказал Басков в беседе с "МК".
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