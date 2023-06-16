Звезду сериала "Беспринципные" задержали с белым порошком в пакетике

0:49 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Российская актриса Кристина Бабушкина, получившая известность благодаря роли в сериале "Беспринципные", была задержана сотрудниками правопорядка в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал "112".

Фото: marimedia.ru

Женщина была задержана на Коровьем Валу вместе со своим супругом Андреем Гацунаевым. Сотрудники Госавтоинспекции остановили автомобиль для проверки документов. При этом у Бабушкиной был обнаружен подозрительный белый порошок в пакетике.

Пару задержали и направили на медицинское освидетельствование. Обнаруженное вещество отправили на экспертизу.

Напомним, ранее Хамовнический районный суд Москвы арестовал гражданина США музыканта Трейвиса Лика, ранее задержанного по подозрению в распространении наркотиков.

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