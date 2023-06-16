Российская актриса Кристина Бабушкина, получившая известность благодаря роли в сериале "Беспринципные", была задержана сотрудниками правопорядка в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал "112".
Женщина была задержана на Коровьем Валу вместе со своим супругом Андреем Гацунаевым. Сотрудники Госавтоинспекции остановили автомобиль для проверки документов. При этом у Бабушкиной был обнаружен подозрительный белый порошок в пакетике.
Пару задержали и направили на медицинское освидетельствование. Обнаруженное вещество отправили на экспертизу.
Напомним, ранее Хамовнический районный суд Москвы арестовал гражданина США музыканта Трейвиса Лика, ранее задержанного по подозрению в распространении наркотиков.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Врач-онколог из Уфы Гульнур Нигманова рассказала о семи признаках, по которым можно узнать, есть ли в организме паразиты.