Газманов ответил Киселёву по поводу платных патриотических песен: Я ему сам заплачу

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Олег Газманов ответил на обвинения основателя группы "Земляне" Владимира Киселёва в том, что он зарабатывает на патриотических песнях.

Фото: Фото с личного Инстаграм-аккаунта Олега Газманова

Народный артист России Олег Газманов отреагировал на новости о том, что певец Киселёв упрекнул его в недостаточном патриотическом рвении.

Исполнитель хита "Офицеры" напомнил, что Киселёв является владельцем радиостанции "Русское радио", где, по словам Газманова, не транслируют его песни, посвящённые СВО.

Не согласен певец и с тем, что Иосиф Кобзон "переворачивался бы в гробу" от его поведения.

"Откуда от взял, что я за эти песни получаю деньги от правительства? За деньги ни песни "Офицеры", ни "Вперёд, Россия", "Сделан в СССР", ни другие песни такого направления не напишутся. Эти слова и музыку писал от души, не думая о заработках", — объяснил Газманов.

Артист предложил Кисилёву самому написать подобные хиты, исполнение которых народ 30 лет встречает стоя.

"Я ему сам заплачу", — пообещал Газманов.

Он рассказал, что однажды получил денежное вознаграждение от ФСБ за песню "Погранзастава", однако отдал эти деньги семье погибшего пограничника.

"По поводу того, куда и когда я должен ехать на передовую и в каких количествах помогать нашим воинам, и сколько раз мне надо выступать в госпиталях и прочее другое, я это сам как-нибудь решу всё, без Киселёва, которого что-то не видно на передовой", — сказал певец.

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Олег Газманов Офицеры 18.03.2022