МК: стилист Зверев назвал главный феномен уехавшей в Израиль Пугачёвой

1:04 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

В российском шоу-бизнесе не утихают разговоры об уехавшей в Израиль Примадонне Алле Пугачёвой. Звёздами обсуждается каждый новый её шаг. Стилист и некогда близкий друг певицы Сергей Зверев назвал главный феномен певицы в беседе с "МК".

Фото: Инстаграм

По мнению Зверева, такое отношение к Алле Борисовне не случайно. В нашей стране все люди выросли на её песнях и фантастическом творчестве, отметил он.

Собеседник издания подчеркнул, что в этом плане Алла феноменальна и другой такой нет. По словам стилиста, он знает о том, что радиостанции отказались от песен в исполнении Пугачёвой после её отъезда в Израиль. Но так делать нельзя, считает собеседник издания.

Также Зверев добавил, что безумно скучает по своей подруге, но уважает её выбор. Ранее в Сети появились слухи, что Пугачёва якобы появилась с украинским флагом на концерте во Львове. Позже стало известно, что это фейк.

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Сергей Зверев — корона, интим за деньги, запой с Пугачевой, скандал с Лисовцом