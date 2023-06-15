Телеведущий Андрей Норкин прокомментировал свою ссору с рэпером Птахой в прямом эфире

0:40 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Телеведущий Андрей Норкин прокомментировал конфликт с рэпером Давидом Нуриевым, выступающим под псевдонимом Птаха, в эфире своей программы "Место встречи" на телеканале НТВ.

Фото: mk.ru

Поводом для словесной перепалки телеведущего и рэпера стало видео Птахи из Донбасса, в котором артист якобы попадает под обстрел.

Норкин назвал Птаху трусом, а его видео — хайпом. Рэпера возмутили слова телеведущего, он начал грубить и оскорблять Норкина, после чего покинул студию.

"Это не было постановкой. Мы же не актёры. Всё идёт так, как идёт", — цитирует телеведущего издание "Интересная Россия".

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Конфликт Норкина и Птахи в прямом эфире