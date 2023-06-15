Актёр РФ Иван Охлобыстин высказался об уехавшем во Францию Дмитрии Назарове

Актёр Иван Охлобыстин является одним из ярких представителей российского шоу-бизнеса, который с начала СВО на Украине активно поддерживает бойцов ВС РФ. Артист неоднократно посещал передовую и оказывал посильную помощь пострадавшим местным жителям.

Фото: passion.ru

Охлобыстин на Петербургском международном экономическом форуме высказался о сбежавших из России знаменитостях. В частности, актёр прокомментировал поведения Дмитрия Назарова, который переехал во Францию.

"Внешне всё выглядит ужасно, нецивилизованно, но всему способствовали внутренние причины. Именно эти причины оставляют нас на этой стороне. Дима не почувствовал их, был увлечён своей позицией", — отметил актёр.

Напомним, что звезда сериала "Кухня" принял антироссийскую позицию и осудил действия властей России в соседней стране. Из-за этого Назарова раскритиковали многие коллеги и поклонники его творчества.

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