Комик и телеведущий Сергей Мезенцев заявил, что не стыдится своего участия в комедийном шоу "Реутов ТВ".
Мезенцев подчеркнул, что всегда с любовью вспоминает съёмки проекта и очень им гордится.
Комик также прокомментировал свои отношения с коллегой по "Реутов ТВ" Владимиром Маркони. Сейчас они не поддерживают общение. Мезенцев признался, что уже не помнит, почему перестал разговаривать с Маркони.
"Даже не могу сказать, в чём суть конфликта между нами. Мы ни разу нормально не поговорили на этот счёт", — заявил он в своём авторском YouTube-шоу "Серёжа и микрофон".
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