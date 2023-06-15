Комик Сергей Мезенцев не стыдится своего участия в шоу "Реутов ТВ"

0:39 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Комик и телеведущий Сергей Мезенцев заявил, что не стыдится своего участия в комедийном шоу "Реутов ТВ".

Фото: kino-teatr.ru

Мезенцев подчеркнул, что всегда с любовью вспоминает съёмки проекта и очень им гордится.

Комик также прокомментировал свои отношения с коллегой по "Реутов ТВ" Владимиром Маркони. Сейчас они не поддерживают общение. Мезенцев признался, что уже не помнит, почему перестал разговаривать с Маркони.

"Даже не могу сказать, в чём суть конфликта между нами. Мы ни разу нормально не поговорили на этот счёт", — заявил он в своём авторском YouTube-шоу "Серёжа и микрофон".

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