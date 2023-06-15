Певица Земфира* заявила, что никогда не получала деньги от ирландской и немецкой кредитных организаций

0:52 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Земфира* опровергла получение средств от заграничных организаций.

Фото: passion.ru

Накануне Замоскворецкий суд Москвы отказал артистке в снятии с неё статуса иноагента. В ходе заседания представители Минюста РФ заявили, что Земфира* получала деньги от кредитных организаций в Ирландии и Германии.

Певица данный факт признавать отказалась.

"Всё, что я знаю об Ирландии — это U2 и Шинейд О'Коннор. Стыдно, но не за себя", — написала она в своём Telegram-канале.

Сразу после начала СВО на Украине Земфира* осудила российские власти и покинула РФ. Сейчас артистка живёт во Франции вместе со своей подругой Ренатой Литвиновой.

* Внесена Минюстом РФ в список физлиц, выполняющих функции иностранного агента.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.