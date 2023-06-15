Певица Земфира* опровергла получение средств от заграничных организаций.
Накануне Замоскворецкий суд Москвы отказал артистке в снятии с неё статуса иноагента. В ходе заседания представители Минюста РФ заявили, что Земфира* получала деньги от кредитных организаций в Ирландии и Германии.
Певица данный факт признавать отказалась.
"Всё, что я знаю об Ирландии — это U2 и Шинейд О'Коннор. Стыдно, но не за себя", — написала она в своём Telegram-канале.
Сразу после начала СВО на Украине Земфира* осудила российские власти и покинула РФ. Сейчас артистка живёт во Франции вместе со своей подругой Ренатой Литвиновой.
* Внесена Минюстом РФ в список физлиц, выполняющих функции иностранного агента.
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