Алла Пугачёва не появлялась с украинским флагом на концерте во Львове

1:02 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Слухи о том, что уехавшая в Израиль российская певица Алла Пугачёва вместе мужем Максимом Галкиным* приезжала на Украину, стали распространяться в Сети несколько дней назад. Артистка якобы появилась на каком-то концерте во Львове с украинским флагом. Об этом сообщил портал Popcake.

Фото: Фото с личного Инстаграм-аккаунта Максима Галкина

Однако позже издание опровергло свою же информацию. Она возникла из-за того, что некоторые украинские пользователи оставляли в Сети благодарности артистке за якобы прибытие.

Хвалили жители Украинцы и её супруга-иноагента, завоевавшего симпатию своим предательским поведением. Один из анонимных комментаторов поблагодарил Примадонну за то, что приехала, отметив, что она довела людей до слёз.

Отметим, слухи о приезде Пугачёвой на Украину выглядят ещё более странными, так как певица в последнее время выходит из дома редко.

* признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ.

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Галкин возвращается? За этим приезжала Пугачёва?