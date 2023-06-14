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Александр Васильев объяснил, что причиной скандала в аэропорту Казани стала обида

1:03
Шоу-бизнес

Историк моды Александр Васильев объяснил, что стало причиной скандала в аэропорту Казани с его участием.

Александр Васильев объяснил, что причиной скандала в аэропорту Казани стала обида
Фото: фото с личного Инстаграм-аккаунта

Ранее СМИ написали об инциденте в казанской воздушной гавани из-за льняного масла.

Историк моды признался, что обиделся на сотрудницу аэропорта за то, что она не разглядела в нём знаменитость.

"Был ранний вылет, в семь утра. Я сказал: "Ну вы же знаете, кто я". А она (сотрудница аэропорта — Прим. ред.) ответила, что понятия не имеет. Конечно, я обиделся. Может быть, я в семь утра выглядел плохо, поэтому не узнала", — объяснил Васильев в интервью "Абзацу".

Модный критик добавил, что его расстроила невозможность взять с собой подаренное ему льняное масло, которое он планировал использовать для заправки салатов.

Ранее стало известно, что Васильев устроил скандал во время досмотра в аэропорту, потому что ему не разрешили пронести с собой в ручную кладь бутылку льняного масла.

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Александр Васильев: "Казань - очень красивый город, у вас душевное отношение к истории"
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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