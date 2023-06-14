Историк моды Александр Васильев объяснил, что стало причиной скандала в аэропорту Казани с его участием.
Ранее СМИ написали об инциденте в казанской воздушной гавани из-за льняного масла.
Историк моды признался, что обиделся на сотрудницу аэропорта за то, что она не разглядела в нём знаменитость.
"Был ранний вылет, в семь утра. Я сказал: "Ну вы же знаете, кто я". А она (сотрудница аэропорта — Прим. ред.) ответила, что понятия не имеет. Конечно, я обиделся. Может быть, я в семь утра выглядел плохо, поэтому не узнала", — объяснил Васильев в интервью "Абзацу".
Модный критик добавил, что его расстроила невозможность взять с собой подаренное ему льняное масло, которое он планировал использовать для заправки салатов.
Ранее стало известно, что Васильев устроил скандал во время досмотра в аэропорту, потому что ему не разрешили пронести с собой в ручную кладь бутылку льняного масла.
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