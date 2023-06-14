С популярной российской певицы Земфиры* не был снят статус иноагента.
Замоскворецкий суд Москвы отклонил иск Земфиры* к Минюсту РФ с требованием признать незаконным решение о включении её в реестр иностранных агентов. Об этом сообщает ТАСС.
Напомним, в настоящее время Земфира* проживает во Франции, куда переехала после начала СВО в знак протеста. Также недавно артистка опровергла слухи о получении французского гражданства, заявив, что гражданство РФ остаётся и будет единственным её гражданством.
*Признана Минюстом РФ иноагентом.
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