Замоскворецкий суд Москвы отказался снять с Земфиры* статус иноагента

С популярной российской певицы Земфиры* не был снят статус иноагента.

Фото: ria.ru

Замоскворецкий суд Москвы отклонил иск Земфиры* к Минюсту РФ с требованием признать незаконным решение о включении её в реестр иностранных агентов. Об этом сообщает ТАСС.

Напомним, в настоящее время Земфира* проживает во Франции, куда переехала после начала СВО в знак протеста. Также недавно артистка опровергла слухи о получении французского гражданства, заявив, что гражданство РФ остаётся и будет единственным её гражданством.

*Признана Минюстом РФ иноагентом.

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Земфира-Хочешь