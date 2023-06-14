Своих поклонников российская певица Надежда Кадышева выходами в свет радует не часто. Её фанаты распространяют слухи о возможных проблемах со здоровьем звезды. Она впервые после длительного отсутствия появилась на государственном концерте, посвящённом Дню России, и поразила всех внешним видом, пишет портал "7Дней.ru".
Изменения в облике Кадышевой заметили многие. От привычных кудрявых париков певица отказалась, теперь она предпочитает естественные локоны. Также свои пышные наряды артистка заменила на более яркие и современные, отмечает издание.
Есть даже предположения, что Кадышева решила воспользоваться услугами пластического хирурга, чтобы омолодить лицо.
Недоумение среди её поклонников вызвало последнее выступление солистки ансамбля "Золотое кольцо". На сцене она появилась в ярко-красном платье с объёмными рукавами и пышной юбкой. Причёска её была элегантной, но образ подчеркнула не слишком выгодно.
Зрители заметили, что Кадышева набрала вес, и шея у неё почти полностью пропала, а глаза стали узкими. Однако её выступление было запоминающимся, для многих поклонников она продолжает оставаться любимой артисткой, заключил автор статьи.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Единичные неприятные инциденты в отелях Турции с началом сезона становятся массовым явлением. Турки начали откровенно хамить, причём выбирают они именно русских гостей.