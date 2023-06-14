Певица РФ Надежда Кадышева впервые появилась на публике и поразила внешним видом

1:24 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Своих поклонников российская певица Надежда Кадышева выходами в свет радует не часто. Её фанаты распространяют слухи о возможных проблемах со здоровьем звезды. Она впервые после длительного отсутствия появилась на государственном концерте, посвящённом Дню России, и поразила всех внешним видом, пишет портал "7Дней.ru".

Фото: фото с личного Инстаграм-аккаунта

Изменения в облике Кадышевой заметили многие. От привычных кудрявых париков певица отказалась, теперь она предпочитает естественные локоны. Также свои пышные наряды артистка заменила на более яркие и современные, отмечает издание.

Есть даже предположения, что Кадышева решила воспользоваться услугами пластического хирурга, чтобы омолодить лицо.

Недоумение среди её поклонников вызвало последнее выступление солистки ансамбля "Золотое кольцо". На сцене она появилась в ярко-красном платье с объёмными рукавами и пышной юбкой. Причёска её была элегантной, но образ подчеркнула не слишком выгодно.

Зрители заметили, что Кадышева набрала вес, и шея у неё почти полностью пропала, а глаза стали узкими. Однако её выступление было запоминающимся, для многих поклонников она продолжает оставаться любимой артисткой, заключил автор статьи.

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Куда пропала изменившаяся до нельзя Надежда Кадышева