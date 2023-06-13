Историк моды Александр Васильев устроил скандал в аэропорту Казани из-за льняного масла

0:38 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Историк моды Александр Васильев оскорбил работников аэропорта в Казани.

Фото: moslenta.ru

Приехавшему на показ мод в столицу Татарстана телеведущему не разрешили взять на борт льняное масло, которое ему в качестве сувенира подарили поклонники. Как сообщает Teelegram-канал Mash, Васильев не знал о содержимом подарочного пакета.

Историка моды возмутило то, что ему не пошли навстречу, несмотря на известность.

"Пусть вам будет пусто с сегодняшнего дня и до вашей смерти!" — заявил он в адрес работницы аэропорта.

Масло Васильеву всё же пришлось выбросить.

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