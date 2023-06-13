Историк моды Александр Васильев оскорбил работников аэропорта в Казани.
Приехавшему на показ мод в столицу Татарстана телеведущему не разрешили взять на борт льняное масло, которое ему в качестве сувенира подарили поклонники. Как сообщает Teelegram-канал Mash, Васильев не знал о содержимом подарочного пакета.
Историка моды возмутило то, что ему не пошли навстречу, несмотря на известность.
"Пусть вам будет пусто с сегодняшнего дня и до вашей смерти!" — заявил он в адрес работницы аэропорта.
Масло Васильеву всё же пришлось выбросить.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Единичные неприятные инциденты в отелях Турции с началом сезона становятся массовым явлением. Турки начали откровенно хамить, причём выбирают они именно русских гостей.