"Царьград" раскрыл секрет сбежавших из России артистов: другого способа нет

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Ничего другого, как ругать Россию, предателям, которые были в стране "звёздами", не остаётся. У них нет иного способа выжить за границей. Секрет сбежавших из РФ после начала СВО на Украине артистов и других известных личностей раскрыл обозреватель Юрий Пронько, сообщает "Царьград".

Фото: https://www.instagram.com/iuriipronko/

Отстать от России уехавшие не могут, так как "за бугром" они никто и звать их никак. Единственный способ выжить для них — подчёркнуто демонстрировать ненависть к той стране, где они появились на свет, объяснил журналист.

Он добавил, что есть и другие персонажи. Те, которые давно пропадают в Лондоне, но заявляют, что чуть ли не "половина России принадлежит им".

"Не знаю ни одного англичанина, которому принадлежала бы половина Британии, а он разгуливал бы по Москве и постоянно здесь жил. Очевидно, что на лжи и двойных стандартах невозможно построить что-то серьёзное и фундаментальное,

— заключил Пронько.

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