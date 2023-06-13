Shot: МВД России начало проверку блогера Ивангая

0:39 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Российские журналисты заявили, что сотрудники МВД РФ запустили проверку в отношении популярного блогера Ивангая (Ивана Рудского).

Фото: ТГ-канал "Осторожно, новости"

О процедуре написали в Shot. По данным источника Telegram-канала, Ивангай заподозрен в националистических высказываниях. Как напомнили в СМИ, блогер критиковал военную спецоперацию на Украине. Также журналисты подчеркнули, что Рудской шутил над взрывом на Крымском мосту.

Известно, что Ивангай начал публиковать видео на YouTube в 2013 году. Рудской стал одним из самых популярных блогеров в России.

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