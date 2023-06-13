Российские журналисты заявили, что сотрудники МВД РФ запустили проверку в отношении популярного блогера Ивангая (Ивана Рудского).
О процедуре написали в Shot. По данным источника Telegram-канала, Ивангай заподозрен в националистических высказываниях. Как напомнили в СМИ, блогер критиковал военную спецоперацию на Украине. Также журналисты подчеркнули, что Рудской шутил над взрывом на Крымском мосту.
Известно, что Ивангай начал публиковать видео на YouTube в 2013 году. Рудской стал одним из самых популярных блогеров в России.
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