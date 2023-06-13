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Писательница Арбатова рассказала, почему певица РФ Алла Пугачёва никогда не станет иноагентом

2:07
Шоу-бизнес

Певица Алла Пугачёва после начала СВО на Украине уехала из страны и обосновалась в Израиле. Многие соотечественники не оценили такого поступка и обвинили её в поддержке соседней страны. Тем более масло в огонь подливает муж артистки Максим Галкин*. На своих заграничных выступлениях он осуждает власти России и высмеивает политическую ситуацию.

Писательница Арбатова рассказала, почему певица РФ Алла Пугачёва никогда не станет иноагентом
Фото: forbes.ru

Писательница и общественный деятель Мария Арбатова в беседе с Pravda.Ru прокомментировала поведение Примадонны и рассказала, почему артистку до сих пор не признают иноагентом за поддержку Украины, как её супруга.

"Я думаю, что дело не в народной любви, хотя этот фактор тоже сбрасывать нельзя, как и нельзя сбрасывать фактор возрастного уважения", — отметила писательница.

По словам Арбатовой, Пугачёва не занимается системной пропагандой украинской стороны в отличии от Галкина*. Писательница отметила, что у юмориста построены целые выступления за границей на антироссийскую тематику, поэтому избежать статуса иноагента у него не было шансов. А Алла Борисовна, в свою очередь, никогда не публиковала творчество про события на Украине.

"Она ляпнет какую-то бестактность и уедет, потом опять приедет, скорчит морду и уедет. В общем, она не является иноагентом в отличии от Галкина*. Поэтому, я думаю, что она никакой не иноагент, а просто человек, который попал в сложную жизненную ситуацию", — сказала Арбатова.

Также собеседник Pravda.Ru уверена, что Пугачёва в сложившейся ситуации не может рассчитывать только на себя и свои силы. Поэтому вынуждена полагаться на молодого партнёра и идти на поводу.

"Сложная жизненная ситуация, когда у тебя в таком возрасте не внуки, а дети. Поэтому, конечно, это такие клещи обстоятельств", — заключила общественный деятель.

*признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.

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Серая бессловесная людская масса Пугачева обратилась к россиянам
Автор Анастасия Зоткина
Анастасия Станиславовна Зоткина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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