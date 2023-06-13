Многие российские артисты покинули Россию после начала спецоперации на Украине, не поддержав руководство страны. Актёр Иван Охлобыстин считает, что рано или поздно они вернутся на Родину.
В своём интервью YouTube-каналу "Metametrica" он отметил, что СВО не стала для него лично сюрпризом, и российское правительство он поддерживает в данном вопросе, поэтому он считает, что "предатели не меняются".
Однако он не исключает тот факт, что однажды представители шоу-бизнеса РФ, которые сбежали, изменят свою позицию и возвратятся домой. А Россия, возможно, их и примет.
"Они если вернутся, то станут самыми яркими и красивыми патриотами. И власть их примет. А народ… <…> Могут принять, могут", — сказал Охлобыстин.
Ранее Pravda.Ru приводила список украинских артистов, которые продолжают выступать в Российской Федерации.
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