Телеведущий Валдис Пельш госпитализирован из-за проблем с сердцем

0:51 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Известный телеведущий Валдис Пельш был госпитализирован из-за проблем с сердцем. Об этом сообщает Telegram-канал "112".

Фото: Instagram

Шоумен обратился в больницу с жалобами на сбои в работе сердца, после этого было принято решение о его госпитализации. Его положили в отделение сложных нарушений ритма сердца.

В марте 2022 года в СМИ появилась информация о том, что Пельш был госпитализирован также из-за проблем с сердцем. Однако тогда данные сведения опровергли, заявив, что артист проходил плановое обследование.

Напомним, ранее 5 июня в Москве госпитализировали народную артистку РСФСР Лидию Федосееву-Шукшину. По предварительным данным, у нее произошел инсульт.

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