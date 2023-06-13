Стас Пьеха рассказал рассказал о своём самочувствии после новостей об инфаркте: "Написали тут обо мне всякого"

1:10 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Известный певец Стас Пьеха рассказал о своём самочувствии после новостей об инфаркте.

Фото: irkutskmedia.ru

Напомним, 11 июня Стас Пьеха сообщил в своих соцсетях о том, что он едет в Боткинскую больницу. Артист рассказал, что у него боли в сердце. Позднее в СМИ появилась информация о том, что артиста положили в реанимацию на фоне инфаркта.

Спустя несколько дней Пьеха решил лично прокомментировать эту информацию. Певец отметил, что пока что он и сам не знает окончательный диагноз, поскольку проходит обследование, но это точно не инфаркт.

"Написали тут обо мне всякого и диагнозы, и выводы, а ведь я и сам не получил еще окончательного вердикта и инструкций, но точно знаю что — не инфаркт и это уже прекрасно!" — поделился Стас Пьеха в своём личном блоге.

Также известно, что артисту своевременно была проведена операция, которая спасла ему жизнь, так как врачи диагностировали 41-летнему Пьехе стенокардию. В настоящее время певец всё ещё находится в больнице и восстанавливается.

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