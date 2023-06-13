Актёр РФ Александр Дьяченко показал себя с седой головой после тяжелой болезни

1:23 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актёр Александр Дьяченко стал известным после съёмок в фильме "Брат-2". Однако жизнь по ту сторону экрана у артиста складывалась не так радужно. Ещё в начале 2000-х он потерял отца, который тяжёло болел и, по словам актёра, мучался от страшных болей. Потеря родителя сильно повлияла на его дальнейшую жизнь.

Фото: Instagram

Недавно сам Дьяченко шокировал своих поклонников. Многим из них он запомнился как брутальный сердцеед, но, видимо, время берёт своё. В 2021 году актёр тяжело переболел коронавирусной инфекцией. По информации некоторых источников, если бы не своевременное обращение за помощью к специалистам, то легендарного артиста могло бы и не быть.

Дьяченко в честь своего дня рождения поделился в Сети своей фотографией, где показал свою седую голову. Подписчики не смогли сдержать своего удивления и поделились впечатлениями в комментариях.

"Не узнала так сразу, но всё равно красивый мужчина и замечательный певец и актёр!", "Александр! Вашу брутальную обаятельность ничем не перечеркнёшь. Это смена образа в целом? Или для какой-то новой роли?", "Верните прежний образ", "Если бы не ваш взгляд, то не узнала бы", — пишут в комментариях.

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ШОКИРОВАЛ ВСЕХ! Как живет актер из фильма "Брат-2" Александр Дьяченко