Актёр Александр Дьяченко стал известным после съёмок в фильме "Брат-2". Однако жизнь по ту сторону экрана у артиста складывалась не так радужно. Ещё в начале 2000-х он потерял отца, который тяжёло болел и, по словам актёра, мучался от страшных болей. Потеря родителя сильно повлияла на его дальнейшую жизнь.
Недавно сам Дьяченко шокировал своих поклонников. Многим из них он запомнился как брутальный сердцеед, но, видимо, время берёт своё. В 2021 году актёр тяжело переболел коронавирусной инфекцией. По информации некоторых источников, если бы не своевременное обращение за помощью к специалистам, то легендарного артиста могло бы и не быть.
Дьяченко в честь своего дня рождения поделился в Сети своей фотографией, где показал свою седую голову. Подписчики не смогли сдержать своего удивления и поделились впечатлениями в комментариях.
"Не узнала так сразу, но всё равно красивый мужчина и замечательный певец и актёр!",
"Александр! Вашу брутальную обаятельность ничем не перечеркнёшь. Это смена образа в целом? Или для какой-то новой роли?",
"Верните прежний образ",
"Если бы не ваш взгляд, то не узнала бы", — пишут в комментариях.
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