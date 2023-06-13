Эстрадный исполнитель и композитор Юрий Антонов сообщил, что состоит в романтических отношениях в 78 лет.
По информации портала Prozvezd.info, артист посетил премию канала ММТВ "Легенды и новые имена". Отмечается, что Антонов во время мероприятия сохранял бодрость, несмотря на слухи об ухудшении состояния здоровья.
Кроме того, журналисты поинтересовались у знаменитого композитора, удалось ли ему найти любовь.
"Да-да", — сказал Антонов, однако не стал уточнять, с кем именно состоит в отношениях.
Музыкант также добавил, что готовит для своих фанатов новый альбом.
Ранее Антонов отказался от госпитализации после перенесённого сердечного приступа. Певец сообщил медикам, что у него дома идёт ремонт, поэтому ему нужно контролировать ход строительных работ.
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