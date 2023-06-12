Станислав Садальский прокомментировал визит в США ведущего Первого канала Дмитрия Борисова.
Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" обратил внимание на то, что телеведущий Дмитрий Борисов вернулся из США и посетил церемонию награждения Владимиром Путиным руководителя Первого канала Константина Эрнста.
"Мы с Америкой воюем, а они туда прутся", — написал заслуженный артист РСФСР в своём Telegram-канале.
Садальский предположил, что "высокооплачиваемые ведущие-пропагандисты" в тайне помогают жителям Белгородской области и тем людям, которые пострадали от подрыва Каховской ГЭС.
Ранее Станислав Садальский призвал Дмитрия Медведева возглавить восстание народа США.
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