Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Заявление ВСУ о захвате 90 квадратных километров прокомментировал Марков
MF: гепатолог Южнова рассказала о взаимосвязи формы тела и жировой болезни печени
Зеленский высказался о продвижении ВСУ в ходе наступления
Экс-советник Кучмы Соскин сообщил об американской мине, заложенной под Зеленского
Растения используют одинаковые удобрения: клубника и роза
Американский ведущий Моррис: Путин сокрушил США, поставив Вашингтону шах
Названы 5 продуктов, которые защитят от инфаркта
Марков о прощании с Берлускони: Путин не сможет даже полететь на похороны своего друга
Рожин: ВСУ готовятся наступать на Времьевский выступ самой обученной 72-й бригадой

Садальский осудил Борисова за отъезд в США: Они туда прутся

0:47
Шоу-бизнес

Станислав Садальский прокомментировал визит в США ведущего Первого канала Дмитрия Борисова.

Садальский осудил Борисова за отъезд в США: Они туда прутся
Фото: Телеграм-канал Стаса Садальского

Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" обратил внимание на то, что телеведущий Дмитрий Борисов вернулся из США и посетил церемонию награждения Владимиром Путиным руководителя Первого канала Константина Эрнста.

"Мы с Америкой воюем, а они туда прутся", — написал заслуженный артист РСФСР в своём Telegram-канале.

Садальский предположил, что "высокооплачиваемые ведущие-пропагандисты" в тайне помогают жителям Белгородской области и тем людям, которые пострадали от подрыва Каховской ГЭС.

Ранее Станислав Садальский призвал Дмитрия Медведева возглавить восстание народа США.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Ведущий пусть говорят Дмитрий Борисов нашелся в Майами Америка
Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Онколог назвал семь самых опасных видов рака

Зарубежные медики призвали опасаться семи видов рака, которые они называют "тихими убийцами", так как их симптомы часто остаются незамеченными.

Онколог Ахмед эль-Модир перечислил семь самых опасных видов рака
76.ru: нарколог Волков развеял пять главных мифов об употреблении алкоголя
Нарколог развеял пять главных мифов об употреблении алкоголя
ВСУ оставляют ВС РФ неактивные мины с посланиями
Пожилым нельзя: от каких супов стоит отказаться людям в возрасте
Командировка в Донбасс: спецоперация на Украине в лицах Дарья Асламова Гитлеровский фашизм лёг в Польше на благодатную почву Сергей Лебедев Вермишелевый хаб Европы — такое будущее ждёт Украину Андрей Николаев
Названы симптомы приближающихся рака и инсульта
Пропустить невозможно: флеболог перечислила признаки образования тромбов
Турецкий премиум-отель за 200 тысяч рублей не стоит этих денег, призналась туристка из РФ
Турецкий премиум-отель за 200 тысяч рублей не стоит этих денег, призналась туристка из РФ
Последние материалы
MF: гепатолог Южнова рассказала о взаимосвязи формы тела и жировой болезни печени
Зеленский высказался о продвижении ВСУ в ходе наступления
Садальский осудил Борисова за отъезд в США: Они туда прутся
Экс-советник Кучмы Соскин сообщил об американской мине, заложенной под Зеленского
Растения используют одинаковые удобрения: клубника и роза
Ученые активно строят реальный тяговый луч
Американский ведущий Моррис: Путин сокрушил США, поставив Вашингтону шах
Названы 5 продуктов, которые защитят от инфаркта
Как водители меняют клиренс авто, не подозревая об этом
Марков о прощании с Берлускони: Путин не сможет даже полететь на похороны своего друга
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников