Садальский осудил Борисова за отъезд в США: Они туда прутся

0:47 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Станислав Садальский прокомментировал визит в США ведущего Первого канала Дмитрия Борисова.

Фото: Телеграм-канал Стаса Садальского

Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" обратил внимание на то, что телеведущий Дмитрий Борисов вернулся из США и посетил церемонию награждения Владимиром Путиным руководителя Первого канала Константина Эрнста.

"Мы с Америкой воюем, а они туда прутся", — написал заслуженный артист РСФСР в своём Telegram-канале.

Садальский предположил, что "высокооплачиваемые ведущие-пропагандисты" в тайне помогают жителям Белгородской области и тем людям, которые пострадали от подрыва Каховской ГЭС.

Ранее Станислав Садальский призвал Дмитрия Медведева возглавить восстание народа США.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Ведущий пусть говорят Дмитрий Борисов нашелся в Майами Америка