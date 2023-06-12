Starhit: бывшая домработница Пугачёвой заявила, что cейчас у певицы никого нет

0:48 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Сейчас у младших детей Аллы Пугачёвой нет такой бабушки, какая была у её дочери Кристины Орбакайте, и нет никого, с кем их можно было бы оставить. Об этом заявила бывшая домработница певицы Людмила Дороднова, пишет "СтарХит".

Фото: ctnews.ru

Дороднова рассказала, что за маленькой Кристиной присматривала мать Примадонны Зинаида Архиповна. И она была не только любящей бабушкой, но и педагогом.

Экс-домработница считает, что Пугачёва занимается с Гарри и Лизой сейчас также, как когда-то со старшей дочерью её мать, и видит в этом преемственность поколений. Певица перестала выступать ради младших детей, всё своё время она посвящает близнецам, занимается с ними рисованием, музыкой и помогает с уроками.

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