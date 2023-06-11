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Стас Пьеха рассказал о результатах обследования после госпитализации в Боткинскую больницу

1:01
Шоу-бизнес

Певец Стас Пьеха рассказал о своём самочувствии и результатах медицинского обследования, проведённого ему после внезапной госпитализации в Боткинскую больницу 11 июня.

Стас Пьеха рассказал о результатах обследования после госпитализации в Боткинскую больницу
Фото: instagram

Стас Пьеха признался в своих соцсетях, что результаты обследования не показали наличия у него каких-то серьёзных сердечных проблем.

"Я провел все анализы, которые только можно было, сердечные. Никаких глобальных проблем не показало. Что-то там по мелочам, какие-то вещи, из-за которых сильно вам переживать не надо, и мне тоже, тем более, не надо переживать", — такое послание оставил Пьеха в соцсетях.

Исполнитель обратился к подписчикам, поблагодарив их за проявленное беспокойство и слова поддержки.

Ранее 11 июня стало известно о госпитализации Стаса Пьехи в столичную Боткинскую больницу. Певец внезапно почувствовал себя плохо, врачи первоначально оценили его состояние как тяжёлое.

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Стас Пьеха — сын, личная жизнь, шоу «Маска», психологические проблемы
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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