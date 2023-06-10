Mash: комик Данила Поперечный продал свою квартиру в Санкт-Петербурге

0:44 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Покинувший Россию комик Данила Поперечный после переезда в Лос-Анджелес продал свою квартиру в Санкт-Петербурге, сообщает Mash.

Фото: Instagram

По информации Telegram-канала, с этой сделки блогер сумел выручить 35 миллионов рублей. Также поперечный продал вместе с квартирой и машиноместо в подземном паркинге.

Журналисты выяснили, что автомобиль Mercedes GLE 2020 года всё ещё числится за стендапером.

Напомним, Поперечного ранее "помотало" по загранице. После своего отъезда из России он перебрался в ОАЭ, но затем отправился на срочные гастроли по странам СНГ. Однако и там его принимали не слишком радостно.

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