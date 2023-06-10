Покинувший Россию комик Данила Поперечный после переезда в Лос-Анджелес продал свою квартиру в Санкт-Петербурге, сообщает Mash.
По информации Telegram-канала, с этой сделки блогер сумел выручить 35 миллионов рублей. Также поперечный продал вместе с квартирой и машиноместо в подземном паркинге.
Журналисты выяснили, что автомобиль Mercedes GLE 2020 года всё ещё числится за стендапером.
Напомним, Поперечного ранее "помотало" по загранице. После своего отъезда из России он перебрался в ОАЭ, но затем отправился на срочные гастроли по странам СНГ. Однако и там его принимали не слишком радостно.
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