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КП: SHAMAN и Сергей Шнуров стали самыми высокооплачиваемыми артистами в России

1:02
Шоу-бизнес

Сотрудник известного агентства, где заказывают артистов на корпоративы, назвал самых высокооплачиваемых шоуменов России.

КП: SHAMAN и Сергей Шнуров стали самыми высокооплачиваемыми артистами в России
Фото: Instagram

Первое место занимают Сергей Шнуров и его группа "Ленинград". Стоимость их выступления на корпоративе обойдётся в 150 тысяч евро (более 13 миллионов рублей).

На втором месте расположился Ярослав Дронов, известный под псевдонимом SHAMAN. Певец готов выступить на корпоративе за 100 тысяч евро (около 8,8 миллионов рублей).

"Зажигать в духе эх гуляй-разгуляй он не станет. Зато с удовольствием выступит на празднике какого-нибудь крупного бизнеса, где соберутся мужчины в пиджаках", — отметил эксперт в беседе с "КП" на условиях анонимности.

Третье место самых высокооплачиваемы артистов занимает Гарик Сукачёв и 100 тысяч евро за выступление. Однако сейчас музыкант редко принимает заказы из-за проблем со здоровьем.

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Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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