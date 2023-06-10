КП: SHAMAN и Сергей Шнуров стали самыми высокооплачиваемыми артистами в России

1:02 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Сотрудник известного агентства, где заказывают артистов на корпоративы, назвал самых высокооплачиваемых шоуменов России.

Фото: Instagram

Первое место занимают Сергей Шнуров и его группа "Ленинград". Стоимость их выступления на корпоративе обойдётся в 150 тысяч евро (более 13 миллионов рублей).

На втором месте расположился Ярослав Дронов, известный под псевдонимом SHAMAN. Певец готов выступить на корпоративе за 100 тысяч евро (около 8,8 миллионов рублей).

"Зажигать в духе эх гуляй-разгуляй он не станет. Зато с удовольствием выступит на празднике какого-нибудь крупного бизнеса, где соберутся мужчины в пиджаках", — отметил эксперт в беседе с "КП" на условиях анонимности.

Третье место самых высокооплачиваемы артистов занимает Гарик Сукачёв и 100 тысяч евро за выступление. Однако сейчас музыкант редко принимает заказы из-за проблем со здоровьем.

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