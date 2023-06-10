Собчак позвала Славу к себе на интервью: "Ну чё ты, не ссы, ты же русская"

1:12 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Журналистка и блогер Ксения Собчак позвала певицу Славу к себе на интервью.

Фото: novochag.ru

Напомним, недавно Слава в состоянии алкогольного опьянения отметилась в соцсетях скандальным заявлением в адрес российских звёзд, которые уехали из страны в знак протеста проведения СВО. После артистка заявил, что не собирается бросать пить, потому что она русская женщина.

В своих заявлениях Слава также затронула и Ксению Собчак, отметив, что у неё имеется недвижимость за границей. Журналистка не стала молчать и в своём шоу "Осторожно: новости" на YouTube-канале ответила на выпады певицы. Она заявила, что Слава занимается "диванной аналитикой" и "под градусом решила высказаться об уехавших и вернувшихся артистах".

Также Собчак в очередной раз позвала Славу на интервью.

"Повторю: приходите в мой дом, мои двери открыты. Вам, очевидно, есть ещё что сказать, а у меня всё ещё есть камера и вопросы. Ну чё ты, не ссы, ты же русская, на хер, тебе оборотни должны быть по хер. Так, может, будет понятнее", — позвала Собчак.

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