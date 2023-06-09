Актёр Сергей Пахомов высказался о задержании победителя "Битвы экстрасенсов" Дмитрия Волхова

0:56 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актёр Сергей Пахомов прокомментировал задержание победителя шоу "Битвы экстрасенсов" Дмитрия Волхова, которого подозревают в подготовке к вступлению в террористическую структуру, входящую в состав ВСУ.

Фото: kp.ru

По словам Пахомова, экстрасенсорные способности участников известного телешоу чаще всего являются лишь частью экранного образа.

"Его задержание говорит о том, что все эти экстрасенсы в телевизоре — двуличные и трёхличные люди. Расположенные к криминалу и асоциальному образу жизни", — заявил актёр в эфире радиостанции "Говорит Москва".

Пахомов подчеркнул, что внешняя оболочка не передаёт то, что происходит у человека в душе.

Одержавший победу в 13-сезоне шоу "Битва экстрасенсов" Дмитрий Волхов (настоящая фамилия Буриков) называет себя колдуном и последователем языческого культа Велеса.

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