Тина Канделаки назвала народный и безопасный юмор "Уральских пельменей" причиной успеха проекта на ТВ

0:37 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Телеведущая Тина Канделаки рассказала, почему россияне любят шоу "Уральские пельмени".

Фото: eg.ru

По мнению Канделаки, проект привлекает зрителей из-за понятного для всех возрастов юмора.

"Это очень народный, безопасный и понятный юмор", — заявила медиаменеджер в беседе с изданием "OK!".

Накануне стало известно, что в Екатеринбурге стартовали съёмки сериала "Мама будет против", главные роли в котором исполнят звёзды "Уральских пельменей". В основу сюжета лягут юмористические скетчи бывших КВН-щиков.

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