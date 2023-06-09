Телеведущая Тина Канделаки рассказала, почему россияне любят шоу "Уральские пельмени".
По мнению Канделаки, проект привлекает зрителей из-за понятного для всех возрастов юмора.
"Это очень народный, безопасный и понятный юмор", — заявила медиаменеджер в беседе с изданием "OK!".
Накануне стало известно, что в Екатеринбурге стартовали съёмки сериала "Мама будет против", главные роли в котором исполнят звёзды "Уральских пельменей". В основу сюжета лягут юмористические скетчи бывших КВН-щиков.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Финский пограничник уличил путешественников из РФ в обмане.