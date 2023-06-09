В Сети назвали имена актёров РФ, которые примут участие в адаптации турецкого сериала "Постучись в мою дверь"

1:16 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Турецкий сериал "Постучись в мою дверь" завоевал любовь миллионов зрителей в России. В связи с этим отечественные продакшены и телевизионные компании намерены снять российскую адаптацию нашумевшей картины.

Фото: show.com.es

Сообщается, что на роль Серкана Болата могут утвердить несколько кандидатур. Например, Данилу Козловского, который недавно сообщил о творческом отпуске. Но многие поклонники уверены, что актёр просто освободил время для участия в съёмках. Александр Петров является востребованным артистом, поэтому не исключено, что именно он получит главную роль.

Также некоторые СМИ пишут о том, что зрители увидят на экране певца Влада Соколовского, который сыграет роль лучшего друга Болата. Более того, уже известны имена артисток, которые сыграют трёх подруг турецкой Эды Болат. Эти роли достались Александре Тулиновой, Екатерине Шумаковой и Юлии Сериной.

На данный момент съёмочный процесс находится под строжайшей секретностью, поэтому поклонникам турецкого сериала остаётся только гадать, кто из российских знаменитостей появился в новой картине. Об этом сообщает Вокруг ТВ.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.