Актёр Станислав Садальский призвал прекратить обсуждать артистов, которые приняли решение покинуть РФ после начала СВО на Украине.
По мнению Садальского, новости об Алле Пугачёвой и других знаменитых релокантах перестали интересовать россиян.
"Всё время одно и то же. Это уже пережёванный пирожок", — заявил он в беседе с изданием "Народные новости".
Помимо этого, артист заступился за Татьяну Васильеву, которая подверглась резкой критике со стороны журналиста Отара Кушанашвили. Садальский упрекнул скандального телеведущего в оскорбительных высказываниях в адрес женщин.
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