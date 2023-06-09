Актёр Стас Садальский сравнил Аллу Пугачёву с пережёванным пирожком

0:39 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актёр Станислав Садальский призвал прекратить обсуждать артистов, которые приняли решение покинуть РФ после начала СВО на Украине.

Фото: mk.ru

По мнению Садальского, новости об Алле Пугачёвой и других знаменитых релокантах перестали интересовать россиян.

"Всё время одно и то же. Это уже пережёванный пирожок", — заявил он в беседе с изданием "Народные новости".

Помимо этого, артист заступился за Татьяну Васильеву, которая подверглась резкой критике со стороны журналиста Отара Кушанашвили. Садальский упрекнул скандального телеведущего в оскорбительных высказываниях в адрес женщин.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.