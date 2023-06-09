Телеведущая Юлия Высоцкая вернулась в РФ после скандала вокруг её кулинарного шоу

0:47 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Телеведущая Юлия Высоцкая вернулась в РФ после скандала вокруг её кулинарного шоу "Едим дома".

Фото: kp.ru

В своих социальных сетях Высоцкая сообщила поклонникам, что сейчас находится в Петербурге.

"Питер, спасибо за каналы, мосты, невероятные парадные и дворы. И ещё раз с днём рождения тебя!" — написала Юлия.

Телеведущая добавила, что её прогулки по Санкт-Петербургу фанаты смогут увидеть в новой программе "Высокая отвечает".

Уже несколько месяцев в Сети вирусятся отрывки авторского кулинарного шоу Высоцкой. Наибольшую популярность обрели выпуски, в которых она сожгла шашлыки на мангале, залила макароны водкой и неправильно приготовила сырники.

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Рецепт горелого шашлыка от Юлии Высоцкой