Диана Арбенина эмоционально отреагировала на отмену концертов группы: нас нагло банят

Диана Арбенина опубликовала сообщение организаторов, которые объяснили, почему вычеркнули рок-группу "Ночные снайперы" из списка участников фестиваля.

Фото: ria.ru

Диана Арбенина разместила в своём микроблоге письмо, в котором сообщается о вынужденном отказе от сотрудничества с "Ночными снайперами" на фестивале "Динотерра" в Кемеровской области.

"Нам настоятельно не рекомендовали проведение концерта "Ночных снайперов" на территории муниципалитета", — гласит объяснение организаторов научно-популярного мероприятия.

Певица эмоционально отреагировала на заявление.

"Классно? Спасибо, Кузбасс! Главное понять бы, что происходит в головах тех, кто нас так нагло банит", — написала Арбенина.

Ранее Диана Арбенина сообщила о причинах переноса концертов рок-группы на вторую половину июня.

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