Фигуристы Евгения Медведева и Дмитрий Чигирёв перестали скрывать свой роман

0:41 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Фигуристка Евгения Медведева перестала скрывать свои отношения с Дмитрием Чигирёвым.

Фото: gazeta.ru

Спортсменка выложила совместное видео с возлюбленным в своих социальных сетях. На кадрах пара прогуливается по пляжу на Мальдивах.

Поклонники Медведевой порадовались за фигуристку и попросили Чигирёва оберегать Евгению.

Примечательно, что слухи о романе между спортсменами давно распространялись в Сети, однако Евгения никаких их не комментировала.

Медведева признавалась, что в 18 лет пережила тяжёлый разрыв. Молодой человек бросил её после проигрыша Алине Загитовой на Олимпийских игр в Пхенчхане.

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