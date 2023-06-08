Фигуристка Евгения Медведева перестала скрывать свои отношения с Дмитрием Чигирёвым.
Спортсменка выложила совместное видео с возлюбленным в своих социальных сетях. На кадрах пара прогуливается по пляжу на Мальдивах.
Поклонники Медведевой порадовались за фигуристку и попросили Чигирёва оберегать Евгению.
Примечательно, что слухи о романе между спортсменами давно распространялись в Сети, однако Евгения никаких их не комментировала.
Медведева признавалась, что в 18 лет пережила тяжёлый разрыв. Молодой человек бросил её после проигрыша Алине Загитовой на Олимпийских игр в Пхенчхане.
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