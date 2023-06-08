Певица Альбина Сафарова погибла в результате ДТП в Казани.
Сафарова вместе со своим парнем ехала на мотоцикле по направлению к микрорайону Дербышки. По встречной полосе двигался легковой автомобиль. Водитель машины решил повернуть на заправку, во время манёвра в его бампер врезался мотоцикл.
Как отмечает издание "Вечерняя Казань", участники ДТП оба нарушили правила дорожного движения. Сидевший за рулём легкового авто намеревался пересечь двойную сплошную линию, а мотоциклист ехал на слишком высокой скорости, что не позволило ему вовремя затормозить и избежать столкновения.
Сафарова находилась на пассажирском сиденье мотоцикла. От полученных травм она скончалась на месте.
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