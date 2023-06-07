Татьяна Буланова объяснила выбор белого пышного платья на свадьбу желанием стать принцессой

Популярная российская певица Татьяна Буланова рассказала, почему на свою третью свадьбу она выбрала белое пышное платье.

Напомним, 2 июня Татьяна Буланова в третий раз вышла замуж. Избранником певицы стал бизнесмен Валерий Руднев, который младше её на 19 лет. .

На кадрах с торжества Татьяна Буланова и Валерий Руднев выглядят счастливыми. Однако некоторые пользователи Сети раскритиковали белое пышное платье, которое выбрала артистка. Как отмечает сама певица, она не обращает внимания на подобные упрёки.

"Мне что-то так захотелось увидеть себя принцессой! И решила, что будет такое необычное платье — нежное, белое. Вот решила так", — рассказала звезда в беседе с Woman.ru.

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