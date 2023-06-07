Стало известно о состоянии 84-летней Лидии Федосеевой-Шукшиной после инфаркта: артистку готовят к операции

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Известная актриса Лидия Федосеева-Шукшина находится в больнице после перенесённого инфаркта.

Фото: slovodel.com

Как сообщает Telegram-канал Mash, в настоящее время состояние 84-летней артистки остаётся тяжёлым, а сознание угнетено. Также ей был установлен временный кардиостимулятор.

По словам медиков, у Лидии Федосеевой-Шукшиной нарушение кровообращения головного мозга, которое требует установки постоянного кардиостимулятора, поэтому артистку готовят к новой операции.

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