Объявившийся наследник Вячеслава Зайцева числится в розыске у судебных приставов: долг в 120 тысяч рубелей

0:43 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Стало известно о том, что объявившийся наследник российского кутюрье Вячеслава Зайцева числится в розыске у судебных приставов.

Фото: sakhaday.ru

Напомним, ранее помощник Вячеслава Зайцева Эдуард Кривенко объявил себя единственным наследником модельера. Однако недавно стало известно, что мужчина находится в розыске у судебных приставов. Об этом сообщает KP.RU.

В частности, сообщается, что у 39-летнего Эдуарда Кривенко имеется долг в размере 120 тысяч рублей. Среди них есть неоплаченные штрафы, а также исполнительские сборы.

Сам Кривенко пока никак не прокомментировал данную информацию.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Утренний кофе: Вячеслав Зайцев