Стало известно о том, что объявившийся наследник российского кутюрье Вячеслава Зайцева числится в розыске у судебных приставов.
Напомним, ранее помощник Вячеслава Зайцева Эдуард Кривенко объявил себя единственным наследником модельера. Однако недавно стало известно, что мужчина находится в розыске у судебных приставов. Об этом сообщает KP.RU.
В частности, сообщается, что у 39-летнего Эдуарда Кривенко имеется долг в размере 120 тысяч рублей. Среди них есть неоплаченные штрафы, а также исполнительские сборы.
Сам Кривенко пока никак не прокомментировал данную информацию.
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